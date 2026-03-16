Семья была убита оккупационными войсками по странной причине

Жуткая история произошла в субботу вечером на Западном берегу реки Иордан, в городе Таммун. Как сообщили палестинские официальные лица, проживавшая там супружеская пара и двое их малолетних детей были убиты израильскими «силами безопасности». По словам военных, автомобиль палестинской семьи якобы мчался в сторону войск, поэтому по ним и была открыта стрельба.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии опознало погибших как 37-летнего Али Халеда Бани Авду, его 35-летнюю жену Ваад и сыновей пары Мухаммеда и Отмана 5 и 7 лет от роду соответственно.

Глава семьи был убит выстрелами в голову, грудь и левую руку, в то время как остальные были убиты выстрелами в голову, сообщили в министерстве обороны Палестины. По данным ведомства, их тела были доставлены в турецкую государственную больницу в соседнем Тубасе.

Официальное информационное агентство ПА Wafa сообщило, что ещё двое сыновей пары, Мустафа и Халед, в возрасте 8 и 11 лет соответственно, получили лёгкие осколочные ранения в голову.

Израиль расследует инцидент, который, по словам полиции, произошёл в тот момент, когда военные и пограничная полиция вошли в город, чтобы арестовать подозреваемых в терроризме.

Во время операции по задержанию, согласно заявлению полиции, опубликованному в воскресенье утром, «автомобиль устремился в сторону силовиков, которые почувствовали опасность и открыли огонь».

«В результате четверо палестинцев, находившихся в автомобиле, были убиты», – говорится в заявлении.

По словам военного чиновника, стрельба была произведена сотрудниками пограничной полиции.

Ежедневная газета Haaretz со ссылкой на жителей Таммуна сообщила, что подразделение спецназа ЦАХАЛ въехало в город на автомобиле с палестинскими номерами, а позже к нему присоединилось подкрепление.

После страшного инцидента Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что израильские силы не позволили его экипажам добраться до раненых, находившихся в автомобиле, и вынудили их покинуть этот район, лишь позже позволив им забрать четыре тела вместе с двумя ранеными детьми, сообщает Wafa, а также израильские СМИ.

После стрельбы военнослужащие ЦАХАЛ конфисковали автомобиль семьи, сообщает Haaretz. На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как военнослужащие отбуксировали изрешечённое выстрелами транспортное средство.

Жители города, беседовавшие с корреспондентом Haaretz, рассказали, что семья отправилась за покупками к празднику Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Они уточнили, что мать, Ваад, была ранена первой. Она закричала и была сразу же убита, пытаясь защитить своих детей. Отец, Али, был ранен несколькими пулями и скончался от полученных ран. Сообщается, что 11-летний Халед был ранен шрапнелью, когда пытался защитить своего 7-летнего брата Отмана, который был убит вместе с их 5-летним братом Мухаммедом. Согласно сообщению, 8-летний Мустафа получил травму глаза. В него попал осколок.

Ynet сообщил, что в ходе операции израильские силы арестовали трёх человек, также источник в службе безопасности сообщил, что войска разыскивают двух подозреваемых палестинцев, которые бросили взрывчатку в военнослужащих ЦАХАЛ.

Агентство Wafa назвало имена арестованных: Махмуд Хасан Бани Одех и его 19-летний сын Хасан. Израильские военные, которые совершили налёт на дом этой семьи, также задержали 15-летнего Ямана Хоссама Бани Одеха, сообщает издание.

Насилие на Западном берегу резко возросло с тех пор, как нападение ХАМАС на Израиль спровоцировало войну в Газе в октябре 2023 года.

По данным министерства здравоохранения ПА, с начала войны израильскими войсками или поселенцами на Западном берегу было убито более 1000 палестинцев. Армия обороны Израиля утверждает, что подавляющее большинство из них якобы были боевиками, убитыми в перестрелках, бунтовщиками, вступившими в столкновение с войсками, или террористами, совершавшими нападения.

За тот же период в результате терактов в Израиле и на Западном берегу были убиты 65 гражданских лиц и сотрудников израильских служб безопасности. Ещё восемь сотрудников сил безопасности были убиты в столкновениях во время рейдов в палестинских городах на Западном берегу.

В тот же период также наблюдался значительный всплеск нападений экстремистов-поселенцев на палестинцев и их имущество по всему Западному берегу. В 2025 году Армия обороны Израиля зафиксировала 867 случаев преступлений на почве национализма и насилия со стороны поселенцев. В 2024 году было зафиксировано 682 инцидента.

В субботу, по словам палестинских официальных лиц, израильские поселенцы застрелили палестинца во время нападения на деревню на Западном берегу.