Массированная атаки ВСУ на российскую столицу — это политическая игра Владимира Зеленского, направленная на срыв мирных договоренностей. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил в интервью News.ru, что Киев намеренно провоцирует Россию на жесткий ответ, чтобы именно Москвы представить перед лицом президента США Дональда Трампа виновной в пробуксовке подписания мирных соглашений. Напомним, что ранее Трамп назвал препятствием самого Владимира Зеленского.

Кнутов отмечает, что поведение украинского лидера продиктовано давлением со стороны Вашингтона, где его уже открыто делают крайним за затягивание боевых действий.

«Зеленский оказался в крайне нехорошей ситуации. Трамп прямо обвинил его в том, что мирное соглашение с Россией не подписывается из-за его позиции, и поэтому в продолжении конфликта виноват только украинский президент», — пояснил эксперт.

Именно поэтому, считает Кнутов, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, подставляя её под обвинения в агрессии против гражданских лиц.

«Цель атак — спровоцировать жесткий ответный удар, чтобы ему подверглось мирное население Украины. Это послужило основанием для того, чтобы попытаться подставить РФ как сторону, которая не дает Зеленскому заключить сделку», — заявил историк.

Помимо политического шантажа, ВСУ преследуют цель психологического давления, пытаясь посеять панику. Эксперт указал на масштаб угрозы:

«Беспилотники, которые ВСУ направили на Москву в прошедшие выходные, были запущены из Сумской и Харьковской областей. Дальность полета таких БПЛА — до 1,5 тыс. км. Боевая часть этих дронов — около 40 кг. Запуск беспилотников идет непосредственно с территории Украины».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также отмечал, что атаки ВСУ имеют прикладной характер: по его мнению, противник лихорадочно ищет бреши в российской системе противовоздушной обороны, чтобы проложить коридоры для более серьезных ракетных ударов.