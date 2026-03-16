Дания выступила с неожиданным заявлением о США

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что США перестали быть ближайшим союзником Дании. Об этом сообщает Berlingske.

© cmart7327/iStock.com

Вечером 15 марта Фредериксен впервые заявила, что США больше не следует относить к основным союзникам Дании. Berlingske отмечает, что до этого датские премьеры «год за годом» называли Штаты одним из ближайших союзников.

«Когда вы спрашиваете, кто наши ближайшие союзники сегодня, это Европа, скандинавские страны и такие партнеры, как Канада», - сказала Фредериксен в интервью.

Комментарий датского премьера прозвучал на фоне серии притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, автономную территорию Дании. В Белом доме заявляли, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.

На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.

Двадцать первого января Трамп посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где ЕС и США обсудили вопрос Гренландии. После переговоров он заявил, что не будет применять силу. Также Трамп сообщил, что не будет вводить пошлины.

На выходных Фредериксен посетила Осло, где встретилась с коллегой из Швеции Ульфом Кристерссоном, премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре и премьером Канады Марком Карни. В центре внимания было более тесное сотрудничество между Канадой и скандинавскими странами.