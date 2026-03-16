МИД Бельгии сделал резкое заявление о РФ

Нормализация отношений с РФ станет свидетельством слабости Европы и подорвет ее единство. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

По его мнению, европейцы должны продолжать оказывать экономическое давление на Москву, чтобы создать условия для «заслуживающих доверия» переговоров.

«Разговоры о нормализации отношений посылают сигнал слабости и подрывают европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда», — сказал Прево.

Премьер Бельгии заявил о неминуемости сделки с Россией

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европе необходимо наладить диалог с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. Политик отмечал, что ЕС не способен поддерживать Киев и поставлять ему оружие без участия Вашингтона. Кроме того, он признал, что «задушить» Россию экономически невозможно.