Боррель назвал торговую сделку между США и ЕС «нечестной»

Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что торговая сделка между США и ЕС была «нечестной» с самого начала и призвал ее приостановить. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что даже Верховный суд США признал пошлины несоответствующими конституции. По его мнению, новая надбавка в 15% также не является законной. Боррель уверен, что сделка выгодна только одной стороне, учитывая стратегию нацбезопасности Штатов, угрозы Вашингтона в адрес Испании и Гренландии, а также спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке энергетический кризис.

Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против присоединения Гренландии к Штатам. При этом ряд европейских лидеров позднее высказались за одобрение сделки, поскольку Трамп отказался от использования силы в адрес Гренландии.

20 февраля Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных полномочиях не позволяет Трампу вводить импортные тарифы. Указывается, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает только конгресс.