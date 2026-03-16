Обзор иноСМИ: обвинение Зеленского в адрес Запада и кто убедил Трампа воевать с Ираном

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Выйдет ли Путин главным победителем из войны США против Ирана?»

Россияне придали большое значение тому факту, что именно глава США Дональд Трамп инициировал часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в прошлый понедельник. По мнению одного таблоида, Трамп был «просителем», а «политические козыри Путина умножились», заявил в своей статье для The Times Марк Галеотти. Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и деловым» и что российский президент предложил «несколько идей» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Российский инсайдер рассказал автору The Times, что разговор действительно был хорошим - «но скорее в плане атмосферы, чем деталей». По словам источника, Путин не мог дать Трампу того, что тот хотел, а именно - «заставить Тегеран просить мира». По версии The Times, Москва в любом случае выигрывает в этой войне, прежде всего в экономическом плане, получая выгоду от повышения цен - и не только на нефть. Неделю назад Трамп ослабил санкции, разрешив Индии покупать российскую нефть, а в четверг распространил 30-дневное исключение на другие страны в надежде стабилизировать цены.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта мера «не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», но Москва может с этим не согласиться. За первые две недели войны на Ближнем Востока Россия дополнительно заработала 540 миллионов фунтов стерлингов только на продаже нефти сверх прогнозируемых объемов. Цены на другие важные для России товары - от удобрений до алюминия - также растут из-за угроз судоходству. Для Москвы открываются и политические возможности. Словесные нападки Трампа на премьера Британии Кира Стармера, открытая критика США со стороны некоторых европейских лидеров - всё это на руку России. Один британский дипломат с раздражением сказал The Times, что все попытки Лондона убедить страны Ближнего Востока не поддерживать Россию рискуют закончиться ничем: «Каждый раз, когда Трамп или [министр обороны США Пит] Хегсет открывают рот, русские выглядят более убедительными и более разумными».

В Йемене пригрозили заблокировать стратегически важный пролив

Йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы помочь Ирану в борьбе против США и Израиля, сообщает Press TV. По словам аль-Тавра, как только будет принято решение о вмешательстве хуситов, первой мерой может стать официальная военно-морская блокада. В этом случае торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся в США и на «оккупированные территории», могут быть остановлены, заявил военный.

Аль-Тавр добавил, что среди прочих возможных мер рассматривается закрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Портал Press TV напомнил, что ранее хуситы принимали аналогичные меры против принадлежащих Израилю или связанных с Израилем судов в Красном море в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Трамп отверг предложенную Зеленским помощь

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины для обеспечения противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, пишет Politico. Трамп подчеркнул, что Штатам не требуется помощь в защите от дронов, так как американские военные «знают о беспилотниках больше, чем кто-либо другой». Также он заявил, что у США лучшие беспилотники в мире. Такие комментарии Трампа прозвучали после того, как Владимир Зеленский заявил, что США запросили у Киева поддержку для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке.

Зеленский сказал, что дал указание «предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность». Позже он рассказал американским журналистам, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Также сообщалось, что украинские чиновники ведут переговоры со странами Персидского залива и США: Киев предложил свой опыт в области беспилотников в обмен на финансовую поддержку и усиление влияния Зеленского в Белом доме. Когда Трамп начал отрицать, что США нужна помощь Украины, Зеленский назвал слова президента США «риторикой». Он подчеркнул, что для украинцев главное, что «они сами знают, что делают».

«Не слишком дипломатично: как Уиткофф, Кушнер и Трамп пришли к войне с Ираном»

Стив Уиткофф, спецпосланник США на Ближнем Востоке, которому президент Дональд Трамп поручил вести переговоры с Ираном, в последнее время совсем не похож на дипломата, пишет Responsible Statecraft. После начала войны он заявил, что иранцы «хвастались 60-процентным обогащением урана, чего было бы достаточно для 11 бомб». По его словам, представители Тегерана сказали ему и Кушнеру, что «не собираются отдавать дипломатическим путем то, что у них не смогли отобрать военным путем». Уиткофф сказал, что если бы не нашлось человека, которому хватило смелости начать войну, у Ирана было бы «30 или 40 ядерных бомб». Это лишь некоторые из публичных заявлений, вызвавших серьезные вопросы о роли Уиткоффа в этом кризисе. Сообщалось, что Уиткофф и Кушнер заявили Трампу, что Иран просто использует переговоры, чтобы выиграть время. Сам Трамп публично заявлял, что эти двое помогли убедить его. В то же время решение об атаках было принято после многомесячной кампании давления со стороны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Заявления Уиткоффа вызвали недоумение не только из-за их воинственного характера. Некоторые эксперты обвинили Уиткоффа и Кушнера в незнании «технических аспектов вопроса».

Глава МИД Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди, выступавший посредником на переговорах, срочно летал в Вашингтон, чтобы сообщить, что, вопреки заявлениям Уиткоффа и Кушнера, Иран пошел на уступки, выходящие далеко за рамки ядерной сделки 2015 года. Эксперт по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл считает, что переговорщики Трампа допустили фатальные ошибки в понимании основных технических и исторических вопросов, связанных с переговорами. В то время как Уиткофф и Кушнер расценили планы Ирана использовать 20-процентно обогащенный уран на Тегеранском исследовательском реакторе как тревожный сигнал, эксперты по ядерной энергетике подчеркивали, что нет никаких доказательств того, что реактор использовался или даже в теории мог быть использован для создания бомбы. Несколько наблюдателей пришли к выводу, что война могла начаться из-за «недостатка знаний в области ядерной энергетики» у Уиткоффа и Кушнера. Администрация Трампа не включила экспертов по ядерному оружию в переговорную группу, что, как сообщалось, сбило с толку иранцев.

Зеленский обвинил Европу в «шантаже»

Владимир Зеленский назвал позицию европейских стран по поводу нефтепровода «Дружба» «шантажом», пишет Politico. В заявлениях, сделанных в воскресенье, Зеленский раскритиковал давление со стороны европейских стран с целью восстановить подачу нефти по трубопроводу, соединяющему Россию с Европой через Украину. Нефть не поступает в Венгрию и Словакию по «Дружбе» с января.

Будапешт обвинил Киев в преднамеренной блокировке работ по восстановлению инфраструктуры и в попытках спровоцировать энергетический кризис в Венгрии. Премьер страны Виктор Орбан в ответ блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Еврокомиссия предложила направить «миссию по установлению фактов» для осмотра повреждений трубопровода «Дружба» в попытке урегулировать спор. Зеленский сказал, что он против возобновления поставок российской нефти. В то же время, по его словам, если Европа поставит условие, что в противном случае Украина не получит оружие, он будет «бессилен в этом вопросе». Зеленский подчеркнул, что «сказал друзьям Украины в Европе, что это называется шантажом».