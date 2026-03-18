ВОЗ предупредила о риске ядерной катастрофы при эскалации вокруг Ирана

Должностные лица Всемирной организации здравоохранения готовятся к возможной ядерной катастрофе на фоне риска дальнейшей эскалации конфликта с участием США, Израиля и Ирана.

Как сообщает Politico, директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи заявила, что наихудшим сценарием остаётся ядерный инцидент.

«Как бы мы ни готовились, ничто не могло бы предотвратить вред, который придёт», — отметила она, подчеркнув, что последствия затронут регион и весь мир и будут ощущаться десятилетиями.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает серьёзную тревогу.