Раскрыты итоги референдума по Конституции в Казахстане

В поддержку новой Конституции Казахстана выступили 87,15% участников референдума, он признан состоявшимся. Об этом сообщил сегодня председатель Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров, пишет РИА Новости.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой Конституции Республики Казахстан (…) составило 7 миллионов 954 тысяч 667 человек», — заявил в ходе брифинга Абдиров.

По его словам, явка на референдум составила 73,12%, сообщает ТАСС.

Напомним, что голосование о поправках к Конституции Казахстана прошло 15 марта. Новый вариант основного закона страны вступит в силу с 1 июля 2026 года. Этот день станет в Казахстане государственным праздником — Днем Конституции.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что страна окончательно отойдет от «суперпрезидентской» формы правления. По его словам, новый основной закон страны продвигает концепцию «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

При этом в текущей редакции Конституции государственным языком является казахский язык, а русский употребляется наравне с ним. В новом варианте вместо слова «тең» (с казахского — «равный») используется слово «қатар» («наряду»).