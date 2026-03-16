Президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, потому что хотел повеселиться. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, его слова приводит телеканал Fox News.

«Они топят корабли и наносят удары по разным местам, потому что это весело», — отметил глава иранского МИД.

Арагчи подчеркнул, что в ходе конфликта страдают люди «только потому, что президент Трамп хочет повеселиться».

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. При этом он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

Президент США Дональд Трамп после этого призвал арабские страны присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана.