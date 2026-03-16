Команда Трампа сделает объявление по Ормузскому проливу

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже на этой неделе объявить о создании коалиции из нескольких стран, готовых участвовать в сопровождении судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Ормузский пролив, по которому обычно идут поставки ближневосточной нефти, фактически заблокирован на фоне американо-израильской войны против Ирана. Цены на нефть, важнейший индикатор геополитической неопределенности, поднимаются выше ста долларов за баррель.

Трамп публично пообещал вновь открыть Ормузский пролив. Президент США и министр обороны Пит Хегсет неоднократно обещали, что военные суда будут сопровождать нефтяные танкеры через пролив. В прошлый четверг Трамп заявил, что операции по сопровождению начнутся «очень скоро». В двух сообщениях в соцсетях в субботу он призвал другие страны оказать помощь.

Пока США воздерживались от отправки военных кораблей в узкий пролив, ширина которого в самом узком месте составляет всего 33 километра. Офицеры ВМС заявляют, что иранские беспилотники и противокорабельные ракеты могут превратить этот район в «зону поражения».

По словам собеседников WSJ, администрация Трампа вскоре сообщит, что несколько стран договорились о формировании коалиции, которая будет сопровождать суда через Ормузский пролив. Однако вопрос о том, начнутся ли эти операции до или после окончания боевых действий, всё ещё обсуждается.

The Wall Street Journal отмечает, что публично многие страны-союзницы США не дают однозначного ответа на вопрос о подобной миссии до прекращения боевых действий, учитывая связанные с этим риски. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Ранее WSJ называла одним из вариантов расчистки пути для кораблей сопровождения более интенсивное использование авиации для поиска и уничтожения иранских ракет и беспилотников. Другой вариант - использование наземных сил для захвата территории вокруг водного пути.

Администрация США заявила, что рассматривает все варианты, включая использование сухопутных войск. В пятницу Трамп приказал направить на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты, которое обычно включает в себя боевые корабли с тысячами моряков, морпехов и со штурмовиками.

В рамках операции по сопровождению американские военные корабли совместно с кораблями союзников проходили бы через пролив рядом с нефтяными танкерами, чтобы разминировать территорию и отражать иранские атаки с воздуха, а также со стороны небольших и быстроходных ударных катеров.

По оценкам экспертов, для обеспечения необходимой ПВО на каждый танкер может потребоваться два корабля, или дюжина кораблей для охраны конвоев из пяти-десяти танкеров. Небольшие расстояния значительно затрудняют сбивание ракет и беспилотников.

При этом сохраняется значительный риск, что Иран может нанести сокрушительные удары, повредив или даже потопив военные корабли и торговые суда. Противокорабельные крылатые ракеты Тегерана мобильны и могут быть быстро переброшены для внезапных атак.

По мнению военных аналитиков и отраслевых экспертов, опрошенных WSJ, только прекращение боевых действий и гарантии для танкеров со стороны Ирана позволят возобновить нормальный объем судоходства в Ормузском проливе, обычно составляющий более ста судов в день.