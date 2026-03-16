Посол Ирана: народ хочет кровной мести за смерть Хаменеи

Народ Ирана хочет кровной мести за смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

У Джалали спросили, каким будет ответ Тегерана на то, если США и Израиль попытаются атаковать и убить нового лидера страны Моджтабу Хаменеи.

«Ответ Ирана вы видите сегодня. Мы хотим кровной мести за нашего лидера. Если вы посмотрите на иранские или нейтральные СМИ, то увидите, что прошло уже 12-13 дней с момента его трагического убийства, а народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием», — заявил он.

Джалали также заявил, что не знает, ранен Моджтаба Хаменеи или нет. При этом дипломат заметил, что лидерство предполагает определенные условия. Совет экспертов видел, что он соответствует необходимым параметрам, когда выбирал его в качестве верховного лидера.

Также посол Ирана заявил, что Владимир Зеленский затаил злобу по отношению к Тегерану. По его мнению, Киев стремится к вражде, хотя иранские власти не вмешивались в его конфликт с Москвой.