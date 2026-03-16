Депутаты ЕП не смогли найти Иран на карте мира

Европейские депутаты вызвали возмущение общественности, поскольку не смогли найти Иран на карте мира. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Le Parisien.

Инцидент произошел еще в начале марта, однако видеозапись с их неправильными ответами привлекла внимание пользователей Сети только сейчас.

"Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента", – указано в статье.

Скандал возник после того, как парламентарий от Социалистической партии Эмма Рафовиц перепутала Иран с Болгарией, а ее коллега из партии "Возрождение" Фабьенн Келлер – с Турцией.

В свою очередь, евродепутат Манон Обри напомнила, что Европарламент принимает решения в том числе по поводу военной операции США и Израиля против Исламской Республики.

"Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее (войну. – Прим. ред.) осудить!" – добавила она.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил, что НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут его стране в разблокировке Ормузского пролива.

Он также признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за Соединенные Штаты, в отличие от приверженности Вашингтона поддержке Альянса.

В Британии рассказали, как Иран перехватил у США инициативу в войне

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы в регионе.

Позднее стало известно о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет.

После этого Штаты выразили готовность сопровождать танкеры в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что осознают необходимость таких действий и хотят "осуществлять их последовательно".