Соскин: США избавятся от Зеленского, сфокусировав внимание на войне с Ираном

США могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с себя необходимость помогать Киеву. Такое мнение высказал бывший помощник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, сам Зеленский американцев не отпустит, а, значит, его вполне могут устранить. Политик добавил, что сейчас в Вашингтоне делают основной акцент на борьбе с Ираном, из-за чего военная поддержка Украины начинает восприниматься как дополнительная и нежелательная нагрузка.

Также журнал The American Conservative писал, что Украина оказалась главным проигравшим из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Автор статьи отметил, что Россия из-за конфликта на Ближнем Востоке "получит доходы от продажи нефти", а Киев "недосчитается оборонительных вооружений". 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица.

В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.