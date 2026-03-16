Большая часть 50-й бригады ВСУ у Ямного уничтожена

Согласно информации из российских силовых структур, значительная часть подразделений недавно переброшенной к району Ямного в Сумской области 50-й артиллерийской бригады ВСУ была уничтожена в результате огневого воздействия. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что подразделение было направлено в этот район из тыловых позиций и вскоре оказалось под интенсивными ударами.

По словам источника, сведения о потерях также якобы косвенно подтверждаются некрологами, появившимися в украинских СМИ.

Штаб-квартира КСИР в провинции Лорестан подверглась атаке с воздуха

Штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции была атакована с воздуха в иранской провинции Лурестан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным телеканала Al Hadath, удар пришёлся по объекту КСИР в городе Хорремабад, который является административным центром региона.

На данный момент сведения о разрушениях и возможных пострадавших в результате атаки не поступали.

Мошенники стали использовать против россиян двухэтапный "СМС-бомбинг"

МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники используют двухэтапный «СМС-бомбинг», чтобы запугать человека и заставить его действовать поспешно. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала на телефон жертвы массово поступают сообщения и коды подтверждения якобы от банков, государственных сервисов и различных онлайн-площадок, создавая ощущение взлома или оформления кредита.

После этого мошенники звонят, представляясь сотрудниками оператора связи или службы поддержки, и под предлогом прекращения атаки пытаются получить персональные данные или коды из сообщений, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Трамп: НАТО ждет "плохое будущее" при отказе помогать США с Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что у НАТО может возникнуть «очень плохое будущее», если союзники не поддержат США в вопросе разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью газете Financial Times он подчеркнул, что альянс не должен работать по принципу «улицы с односторонним движением» и союзники должны помогать Вашингтону так же, как США ранее поддерживали их.

Американский лидер также отметил, что ожидает любой формы содействия, включая отправку минных тральщиков или участие европейских спецподразделений в операциях в регионе.

Небензя: ООН не участвует в переговорах по Украине из-за своей предвзятости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что организация не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за сомнений в её беспристрастности. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью сербской газете дипломат отметил, что Секретариат ООН, по его мнению, демонстрирует избирательный подход и двойные стандарты, что подрывает доверие к организации как к нейтральному посреднику.

При этом Небензя подчеркнул, что в случае достижения договорённостей между Россией и Украиной структура ООН могла бы придать соглашению международно-правовую силу, например через резолюцию Совета Безопасности.