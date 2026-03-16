Трамп ожидает помощи от Китая на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая помощи в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

В интервью Financial Times он отметил, что Китай получает 90% своей нефти из этого региона, поэтому должен участвовать в обеспечении безопасности.

Ранее Трамп призвал Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли. Он также подчеркнул, что помощь должна быть оказана до его визита в КНР.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее администрация Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику, перекрыв Ормузский пролив.