В Иране решили, что Израиль должен быть наказан за военные преступления

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.

«Бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и представляют собой экоцид», — написал он в соцсети X.

По словам Аракчи, вследствие израильской атаки жители Ирана столкнутся с долгосрочным ущербом для своего здоровья. Кроме того, он отметил загрязнение почвы и грунтовых вод.

«Израиль должен быть наказан за свои военные преступления», — подчеркнул министр.

7 марта Израиль и США атаковали три нефтехранилища в Иране. Стало известно, что в результате ударов погибли четыре водителя нефтевозов.

Иранский Красный Полумесяц предупредил жителей о риске кислотных дождей после взрывов на нефтехранилищах. В связи с угрозой спасатели призвали не выходить на улицу во время осадков.