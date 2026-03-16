В Иране решили, что Израиль должен быть наказан за военные преступления

Глава МИД Ирана заявил, что Израиль должен быть наказан за военные преступления
Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.
«Бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и представляют собой экоцид», — написал он в соцсети X.
По словам Аракчи, вследствие израильской атаки жители Ирана столкнутся с долгосрочным ущербом для своего здоровья. Кроме того, он отметил загрязнение почвы и грунтовых вод.
«Израиль должен быть наказан за свои военные преступления», — подчеркнул министр.
7 марта Израиль и США атаковали три нефтехранилища в Иране. Стало известно, что в результате ударов погибли четыре водителя нефтевозов.
Иранский Красный Полумесяц предупредил жителей о риске кислотных дождей после взрывов на нефтехранилищах. В связи с угрозой спасатели призвали не выходить на улицу во время осадков.