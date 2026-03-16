Дмитриев задал вопрос Трампу о будущем НАТО

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о будущем НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дмитриев после слов Трампа задумался, насколько неудачно сложится судьба Североатлантического альянса.

«Насколько очень плохим является будущее НАТО?» — задал он вопрос.

Ранее Трамп предрек НАТО плохое будущее из-за Ормузского пролива. При этом американский лидер усомнился, что союзники по блоку вступятся за США.