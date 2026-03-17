Иран опроверг сообщения о контактах с США
Иранское агентство Tasnim опровергло сообщения о контактах главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники утверждало, что Аракчи направлял Уиткоффу сообщения о прекращении конфликта.
В Tasnim назвали эту информацию не соответствующей действительности и подчеркнули, что Иран не испытывает доверия к Дональду Трампу.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что открытие Ормузского пролива должно сопровождаться стратегическими уступками со стороны США.