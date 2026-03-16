В Киеве ответили на слова Трампа о Зеленском
Президент США Дональд Трамп может избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с США необходимость помогать Украине. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По мнению Соскина, Трамп сейчас делает основной акцент на противостоянии с Ираном, из-за чего военная поддержка Украины начинает восприниматься в США как дополнительная и нежелательная нагрузка.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Глава Белого дома отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.