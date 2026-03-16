Трамп: НАТО ожидает плохое будущее при отказе помогать США с Ормузским проливом

НАТО ожидает плохое будущее, если страны Североатлантического альянса не дадут ответ на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

© Газета.Ru

"Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", – сказал он. 12 марта глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. 9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, "рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц".

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.