Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Макрон заявил, что в ходе беседы призвал Иран «положить конец неприемлемым атакам на страны региона», которые Иран совершает, «как напрямую, так и через посредников, в том числе в Ливане и Ираке».

«Бесконтрольная эскалация, свидетелями которой мы являемся, погружает весь регион в хаос, что имеет серьёзные последствия сегодня и в последующие годы», — написал он в соцсети X.

Кроме того, президент Франции призвал «как можно скорее восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе».

Ранее при налёте БПЛА на базу в Ираке погиб французский солдат.