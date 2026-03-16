Глава немецких демократов обрила голову налысо после провала на выборах

Генеральный секретарь немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Николь Бюттнер побрилась налысо после своего обещания сделать это при провале на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга. Об этом она рассказала в соцсетях.

© Lenta.ru

«Никаких оправданий. Я заключила это пари, я его проиграла, и я выполняю данное мною слово», —заявила Бюттнер, демонстрируя свой образ. При этом политик улыбается и выглядит довольной.

В январе Бюттнер пообещала побриться налысо в случае провала на выборах в ландтаг (региональный парламент) земли Баден-Вюртемберг. Тогда она выразила уверенность, что ей не придется этого делать, поскольку партия преодолеет необходимый барьер в пять процентов голосов.