Нетаньяху отреагировал на слухи о своей гибели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на слухи о его исчезновении и возможной гибели. Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху записал короткий видеоролик, на котором показано, как он заказывает кофе в одной из кофеен Израиля и отвечает на вопросы. На видео политик забирает у кассы напиток, а голос за кадром просит прокомментировать слухи о его гибели.

В ответ Нетаньяху обыграл слово «мертв», которое в переносном смысле на иврите может означать «быть без ума от чего-то».

«Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей», — сказал он с улыбкой.

Ранее Иран обстрелял офис Нетаньяху. В результате ударов по офису израильского премьера погибли несколько высокопоставленных сотрудников его канцелярии.