На Украине вновь разгорелся конфликт силовиков

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) на блокпосту около въезда в Сумы задержали работника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Сотрудник НАБУ был безосновательно задержан сотрудниками СБУ на блокпосту у въезда в город Сумы», — говорится в Telegram-канале НАБУ.

Отмечается, что задержанный находился в городе при исполнении служебных полномочий.

По данным бюро, среди причин задержания было названо проживание на территории России родителей сотрудника НАБУ. В ведомстве, в свою очередь, отметили, что перед назначением работник «прошёл все необходимые проверки».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил о задержании командующего логистикой Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ в Житомирской области.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.