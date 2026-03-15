В Иране подготовились к конфликту с США и Израилем еще до смерти Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи еще до своей гибели утвердил план действий на случай, если США и Израиль решат напасть на страну. Об этом сообщил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини в эфире телеканала SNN.

© Global look

«[США] не учитывали, что наш мученик имам определил доктрину войны, которая заключалась в том, что война будет иметь региональное измерение», — сказал Наэини.

Он подчеркнул, что Хаменеи рассмотрел несколько оперативных планов, которые были утверждены еще до его смерти.

Ранее в КСИР заявили, что единственным путем к миру на Ближнем Востоке станет изгнание США.