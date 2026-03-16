Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину

Словакия прекратит поставлять Украине электроэнергию с 1 мая 2026 года. Об этом сообщает национальная украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Утверждается, что организация получила соответствующее уведомление от Словацкого системного оператора (SEPS). В компании заверили, что изменений для украинских потребителей не произойдет.

«Аварийная помощь из Словакии привлекалась очень редко и в очень ограниченных объемах. Последний подобный случай был зафиксирован еще в январе этого года», — сообщили в «Укрэнерго».

Ранее сообщалось, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Европейский союз из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба».