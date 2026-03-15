ЮНЕСКО предупредило о риске цунами в Средиземном море

ЮНЕСКО предупредило о высокой вероятности возникновения цунами в Средиземное море в ближайшие десятилетия, в том числе у побережья Франция. Об этом сообщается на сайте учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Специалисты считают, что регион нельзя считать полностью безопасным: исторические данные свидетельствуют о случаях, когда разрушительные волны достигали французского побережья.

По словам исследователей, цунами возникают не только из-за землетрясений, но и вследствие подводных оползней или извержений вулканов. Опасность представляют не только сами волны, но и мощные течения, способные затапливать порты и разрушать прибрежную инфраструктуру.

В качестве примера ЮНЕСКО привело инцидент 1979 года в Ницце, когда подводный оползень во время строительных работ вызвал волну, в результате которой восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы.

ЮНЕСКО через Межправительственную океанографическую комиссию (МОК) координирует глобальные системы раннего предупреждения о цунами, созданные после катастрофы 2004 года в Индийском океане. Они включают сети датчиков, региональные центры и программу обучения «Готовность к цунами» (Tsunami Ready). Цель — защитить прибрежные зоны и обучить население по всему миру.