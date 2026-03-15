В США демократы решили повторить провалившуюся резолюцию о полномочиях Трампа

Демократическая партия США намерена повторно вынести на голосование резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в контексте военной операции против Ирана. Об этом заявил глава демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис в эфире телеканала MS Now.

По словам законодателя, предыдущая попытка провалилась с минимальным разрывом, однако теперь у демократов появилась надежда на успех.

«Мы вынесем на голосование резолюцию о военных полномочиях, которой не хватило несколько голосов на сессии ранее в этом месяце. Мы продолжим делать то же самое», — подчеркнул Джеффрис.

Он добавил, что несколько демократов, проголосовавших в прошлый раз против документа, теперь готовы его поддержать.

Напомним, что ранее палата представителей уже рассматривала аналогичную резолюцию. За нее высказались 212 законодателей, против — 219. Четверо демократов тогда проголосовали против инициативы своих однопартийцев, и в итоге для принятия документа не хватило всего шести голосов. Сенат также не поддержал резолюцию.

Демократическая оппозиция настаивает на том, что президент обязан получать одобрение конгресса на ведение боевых действий, поскольку именно законодательная ветвь власти, согласно конституции, обладает исключительным правом объявлять войны. Нынешняя эскалация, по мнению демократов, требует парламентского контроля.

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в районе Тегерана. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе.

В этих условиях демократы пытаются вернуть конгрессу роль арбитра в вопросах войны и мира, однако пока их усилия наталкиваются на сопротивление как республиканцев, так и части собственных однопартийцев. Повторное голосование может состояться в ближайшие недели.