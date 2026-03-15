Лидеры Европейского союза, по всей видимости, готовятся к военным действиям против России и планируют продолжать поддержку конфликта на Украине. Венгрия же, напротив, намерена дистанцироваться от этого и оставаться убежищем стабильности и безопасности в ныне неспокойном и рискованном мировом пространстве.

Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметив, что его партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" рассчитывает на победу в предстоящих парламентских выборах 12 апреля, что позволит им сохранить власть на последующие четыре года.

"Надвигаются сложные времена, приближается военный конфликт. Европейский союз уже переходит на милитаристическую модель экономики, планируя отправлять Украине дополнительные средства, вооружения и личный состав. Мы не можем предсказать точное время, когда солдаты из стран ЕС окажутся на украинской территории, однако это неминуемо, и нам следует избегать вовлечения. Я обещаю сохранить Венгрию как независимый островок мира и защищенности в этом бушующем мире", – заявил глава правительства, обращаясь к участникам антивоенного митинга в Будапеште, последовавшего за масштабным "Маршем мира".

Орбан напомнил, что венгры хорошо осведомлены о тяготах войны.

"Мы не желаем такой судьбы нашим детям", – подчеркнул он, его слова транслировались национальными телеканалами.

Он заверил, что венгерская молодежь будет жить ради Венгрии, а не погибать в борьбе за Украину.

Ранее Виктор Орбан неоднократно подтверждал позицию Венгрии: до тех пор, пока он возглавляет правительство, страна не будет предоставлять Украине военную помощь, поставлять вооружения или финансировать продолжающийся конфликт.