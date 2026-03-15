США готовят страховой план для проходящих через Ормузский пролив судов

Министр транспорта США Шон Даффи заявил в воскресенье, что Вашингтон готовит страховой план, чтобы помочь судам проходить через Ормузский пролив, поскольку администрация Трампа обещает сопровождать нефтяные танкеры по важнейшему глобальному энергетическому маршруту.

© Российская Газета

"Я действительно думаю, что вы увидите, как мы предоставим страховку судам в Ормузском проливе", - сказал Даффи в интервью Fox News.

На вопрос, как скоро план может вступить в силу, Даффи ответил, что его страховая составляющая готова, и в настоящее время председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн оценивает, когда может начаться операция с участием военно-морских сил, анализируя риски безопасности.

"Это может быть день, может неделя, - добавил Даффи. - Когда будут эти эскорты и у нас будет страховка, вы увидите поток нефти".

Напомним, что Иран фактически заблокировал узкий водный путь, по которому проходит около 20 процентов мировой нефти, что вызвало глобальный энергетический кризис и побудило Трампа рассмотреть возможность отправки кораблей ВМС для восстановления безопасного прохода. В субботу президент США заявил, что "другие страны" будут отправлять военные корабли "в сотрудничестве" с США для обеспечения основного маршрута перевозки ближневосточной нефти. Спустя некоторое время президент США написал в посте на Truth Social: "Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и другие отправят корабли в этот регион".

Между тем эксперты оценивают как "крайне опасную" операцию по сопровождению судов, отмечая тот факт, что Иран располагает всеми возможностями и удобной позицией для атаки судов. Кроме того, у аналитиков есть большие сомнения в том, что все страны, о которых сказал Трамп в своем посте, присоединятся к операции. В частности, в воскресенье газета The Japan Times сообщила о том, что призыв Трампа к Токио отправить военные корабли в Ормузский пролив ставит премьер-министра страны Санаэ Такаити в затруднительное положение, несмотря на то что на эту водную артерию приходится до 70 процентов экспорта японской нефти. Большинство местных политиков выступает против отправки ВС Японии для миссии за рубежом, ссылаясь на военную доктрину оборонительного характера и конституцию страны.