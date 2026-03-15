Орбан высказался об угрозах нефтяной блокады Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна запугать Будапешт шантажом и угрозами. С такой речью глава венгерского правительства выступил на митинге в Будапеште, который состоялся после многотысячного «Марша мира» в поддержку действующей власти, пишет ТАСС.

«Зеленский блокирует поставки нефти и думает, что может нас этим испугать. Помилуйте! Любой, кто хочет сломить венгров, должен был родиться на несколько сот лет раньше. Мы тысячелетнее государство», — сказал Орбан.

Премьер подчеркнул, что Венгрия заставит Киев «вернуть венгерскую нефть», не допустит Украину в Евросоюз и не позволит перевозить по своей территории «мафиозные деньги». Последнее заявление прозвучало на фоне задержания в Венгрии инкассаторов украинского Ощадбанка с крупной суммой наличных и золотыми слитками.

Ранее Орбан заявил, что Европа не сможет преодолеть энергетический кризис без российской нефти, и обвинил Киев в продолжении блокады нефтепровода «Дружба».