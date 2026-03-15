CBS: Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба займет должность верховного лидера

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына Моджтабы, утверждает CBS News со ссылкой на источники.

«Старший Хаменеи опасался прихода к власти... Моджтабы Хаменеи, поскольку тот, по мнению источников, считался не очень умным и неподходящим для роли лидера», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в том, что новый верховный лидер Ирана жив.

14 марта посол исламской республики в России Казем Джалали заявил, что в случае покушения на нового лидера Ирана США ждёт возмездие.

Позднее глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи здоров и контролирует ситуацию.