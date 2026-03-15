СМИ рассказали о дате следующего раунда переговоров по Украине
Даты проведения нового раунда трехсторонних переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине пока не определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Пока не определено, информации по датам нет», — сказал собеседник агентства.
Несколькими часами ранее газета Financial Times сообщила, что посредничество американской стороны в мирных инициативах по Украине зашло в тупик. В статье отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Соединенных Штатов от противостояния Киева и Москвы.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине превратился в «Санта-Барбару» на фоне боевых действий между США и Ираном. По словам Зеленского, американская сторона готова к встрече только на своей территории из соображений безопасности, тогда как Россия предлагает Турцию или Швейцарию.