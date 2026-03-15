Голосование на референдуме в Казахстане завершилось

В Казахстане завершилось голосование на референдуме по изменениям в Конституцию.

Как сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) Мухтар Ерман, участки по всей стране закрылись, комиссии приступили к подсчёту голосов.

«В целом по стране на 20:00 бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24% от числа включённых в списки для голосования», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что к 16:00 мск явка на голосовании по изменениям в Конституцию достигла 70,98%. Об этом заявил секретарь Центральной комиссии референдума Казахстана Шавхат Утемисов.