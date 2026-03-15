Гросси сообщил о невозможности перезапуска Запорожской АЭС в ближайшее время

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал перезапуск Запорожской АЭС чрезмерно опасным, отметив десятикратное увеличение уязвимости объекта из-за боевых действий.

Перезапуск Запорожской АЭС сейчас невозможен из-за высокой уязвимости объекта, вызванной постоянными боевыми действиями в непосредственной близости, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью изданию «Коммерсант», передает РИА «Новости».

«Из-за боевых действий в близости от станции ее уязвимость в десять раз выше, чем у других. Всё может случиться в любой момент», – подчеркнул Гросси.

Он отметил, что именно по этим причинам станцию не запускают вновь, несмотря на техническую готовность.

Гросси уточнил, что российская сторона не перезапускает ЗАЭС именно из-за этой особой ситуации и рисков. По его мнению, попытка перезапуска в текущих условиях боевых действий была бы «самоубийством».

По словам главы МАГАТЭ, ситуация остается крайне напряженной, и любые действия по запуску станции могут привести к непредсказуемым последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о завершении ремонта высоковольтной линии «Ферросплавная-1», которая обеспечивает электроснабжение Запорожской атомной электростанции, раньше установленного срока.

Лихачев в конце февраля сообщал о том, что у ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП. ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.