Владимир Зеленский должен отправиться на переговоры в Москву, чтобы способствовать прекращению военного конфликта. Об этом заявил представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X финский политик напомнил, что президент России Владимир Путин предложил Зеленскому посетить Москву для переговоров по урегулированию конфликта.

«Предложение все еще действительно, и на месте Зеленского я бы больше не колебался», — заявил политик.

По его словам, если главе киевского режима удастся выйти из конфликта при помощи дипломатии, это будет означать благоприятный исход и для него лично.

