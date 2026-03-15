В США раскрыли, когда завершится война с Ираном

Масштабный конфликт с Ираном завершится в ближайшие несколько недель, предположил глава Минэнерго США Крис Райт. Об этом пишет ABC News.

США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана, ударили по правительственным объектам, школам, многоэтажным домам, спортивным комплексам.

Исламская Республики в ответ начала операцию «Истинное обещание-4». В ее рамках КСИР ежедневно наносит ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке и по целям на территории Израиля.

«Я думаю, что этот конфликт непременно завершится в ближайшие несколько недель. Возможно, это произойдет даже раньше», — предположил Райт.

Министр не посчитал нужным привести доводы в поддержку своего мнения, заметили журналисты. Вместе с тем, он рассказал, что после завершения конфликта восстановятся цепочки поставок товаров, прерванные 28 февраля.

Ранее новый верховный лидер Исламской Республики Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи сообщил, что Тегеран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля.

«Требование народных масс — продолжать оборону. Также необходимо обязательно продолжать использовать такой рычаг, как блокирование Ормузского пролива», — заметил аятолла.

Хаменеи подчеркнул, что Тегеран в любом случае намеревается добиваться компенсации от США и Израиля. В случае отказа, Иран «заберет столько их имущества, сколько сочтет нужным, а если не сможет это осуществить, то уничтожит сопоставимое количество имущества этих стран».