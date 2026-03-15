Туск: Польшу готовят к выходу из ЕС

Угроза Polexit (выхода Польши из Евросоюза), ранее бывшая гипотетической, приобрела реальные черты в последние дни, пожаловался премьер-министр республики Дональд Туск. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дискуссии о Polexit обострились в Польше после того, как президент страны Кароль Навроцкий в четверг, 12 марта, наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по программе ЕС SAFE.

«Polexit — это реальная угроза сегодня! Его хотят обе «Конфедерации» [польские праворадикальные партии] и большинство PiS [оппозиционная партия «Право и справедливость»]. Навроцкий является их покровителем», — подчеркнул Туск.

По его мнению, Россия, США, европейские правые во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном желают разрушить союз.

«Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их», — констатировал глава правительства.

Ранее сообщалось, что в Париже 22 февраля 2025 года прошла манифестация за выход Франции из ЕС (Frexit), организованная лидером французской партии «Патриоты» Флорианом Филиппо.

В августе 2025 года глава партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с резким призывом о выходе страны из Европейского союза (Dexit).