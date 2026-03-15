Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, один из кандидатов на пост генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Рафаэль Гросси заявил о ее глубоком кризисе. Об этом он «Коммерсантъ» на Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности

Журналист издания заявила, что, по мнению многих, ООН переживает кризис.

«Эти многие правы. Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», — отреагировал Гросси.

Он также добавил, что главной целью, с которой создавалась ООН, была гарантия мира после Второй мировой войны. Однако в современном мире, подчеркнул глава МАГАТЭ, становится все больше международной напряженности и войн, и организация должна первым делом заняться решением этой проблемы.

О том, что Гросси приедет в Россию, стало известно 10 марта. Об этом сообщил неназванный источник.