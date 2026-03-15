Сийярто: пока Орбан во главе Венгрии, Украина не вступит в Евросоюз

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при премьерстве Виктора Орбана Украина не вступит в Евросоюз. Он также подчеркнул, что Будапешт не отправит военных и не направит деньги Киеву.

Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Сийярто отметил, что в Брюсселе, Берлине и Киеве знают: Венгрия «останется вне войны», пока Орбан возглавляет правительство.

«Пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину, и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж и не пустит Украину в ЕС. Он подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз уничтожило бы «всю венгерскую национальную экономику».