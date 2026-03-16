Израиль заявил об уничтожении в Тегеране самолета верховного лидера Ирана

Израильские военные заявили, что в результате удара по Тегерану уничтожен самолёт, принадлежащий верховному лидеру Ирана.

«Военно-воздушные силы уничтожили самолет лидера иранского террористического режима», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Самолет находился в аэропорту Мехрабад.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый же день погиб бывший верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Его сын Моджтаба, ставший преемником, по данным СМИ, получил тяжёлые ранения, хотя в Иране это опровергали.