Забастовка в Раде грозит уголовными делами против Ермака и Умерова

Украинские нардепы продолжают саботаж работы Верховной Рады: в очередной раз не был принят важный для получения финансирования законопроект. И тут Зеленский достал из своего рукава козырь...

Зеленский на закрытой встрече с журналистами озвучил, пожалуй, самый оригинальный способ повышения дисциплины в Раде. По его словам, народные избранники теперь должны будут сделать непростой выбор: либо исправно штамповать нужные стране законопроекты, либо отправиться доказывать свою любовь к родине с автоматом в руках на передовую.

«Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход», — пафосно подчеркнул глава Украины.

Впрочем, вполне возможно, что многие нардепы оказались бы гораздо полезнее где-нибудь на линии боевого соприкосновения, нежели в Раде. Так, на этой неделе парламент снова провалил голосование по законопроекту, который входит в обязательства Украины перед МВФ, причем недобор случился и по вине президентской фракции «Слуга народа».

Как рассказал украинскому изданию «Страна» источник в парламенте, это сознательная политика нардепов.

«Они таким образом показывают западным партнерам, что с «пистолетом у виска» в виде «пидозр» (подозрений, иными словами – Авт.) от НАБУ работать не хотят и не будут», — сообщает источник.

Напомним, что ранее около 50 депутатов были вызваны на допросы в антикоррупционные органы.

Самое смешное, что, по словам источника, нардепам перестали выплачивать деньги «в конвертах», и из-за этого у них «отвалилась мотивация». Об этом напрямую заявили и сами парламентарии. Нардеп Юрченко раскрыл украинским СМИ, что 60 его коллег написали заявления об уходе, не в силах выносить низкую зарплату в размере 50 тысяч гривен (около 90 тысяч рублей).

Оказывается, у украинских депутатов тоже есть предел прочности. Впрочем, по заветам Зеленского, они могут пойти в окопы — ведь за нахождение на передовой им полагается аж 100 тысяч гривен.

Только вот из-за нежелания нардепов голосовать Украине предвещают финансовый кризис, из-за которого деньги недополучат другие. Как сообщил нардеп Андрей Мотовиловец, провалы в голосованиях ставят под угрозу выдачу Украине дополнительных бюджетов от МВФ и Европы.

«Армия приоритетна, на нее деньги будут. Все остальные расходы — от дорог до социальных выплат — могут быть остановлены», — подчеркнул парламентарий.

Объявленная забастовка, к слову, грозит не только рядовым жителям, но и самому Зеленскому, ведь из-за нее может усилиться давление прозападного НАБУ на главу Украины.

«Будут вручены подозрения Умерову, Ермаку и Шефиру. Два последних — это уже будет «последним предупреждением» Зеленскому», — подчеркивает источник.

Так что ситуация в итоге обернулась типичным для Украины жабогадюкингом: Запад давит на Зеленского, Зеленский давит на Раду, а Рада пытается надавить на западные структуры. Победителями в этой борьбе, впрочем, выйдут точно не парламентарии, оставшиеся на сухом пайке в виде скромной зарплаты в 50 тысяч гривен.