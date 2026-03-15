Трамп ответил на призыв Мерца усилить давление на Россию

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытался «графиками и картами» убедить президента США Дональда Трампа, что конфликт на Украине развивается не в пользу России. Однако он добился противоположного эффекта, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп принял Мерца в Вашингтоне 3 марта.

Financial Times пишет, что канцлер приехал в Белый дом с картами и графиками, и пытался убедить Трампа «усилить давление на Россию».

Мерц поспорил с США из-за России

Однако американский лидер не захотел детально обсуждать ситуацию. Он считает, что киевский режим ослабевает, в то время как Россия сохраняет превосходство.

На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет прекратить конфликт на Украине и вернуться к торговле с Россией.