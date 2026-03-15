Иран заставил Трампа звать на помощь

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться: на этот раз Дональд Трамп лично обратился к мировому сообществу с просьбой направить в Ормузский пролив военные корабли для защиты торговых судов. Интересно, что обращения США удостоился даже их стратегический соперник – Китай. Является ли призыв американского лидера проявлением слабости, и как на произошедшее отреагируют союзники и соперники Белого дома?

Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, южная Корея, Британия и даже Китай.

Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим, глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

Кроме того, предложение Трампа поставило в сложную ситуацию японского премьера Санаэ Такаити. Как пишет The Financial Times, лидер страны восходящего Солнца в ближайшее время должна посетить США, где, вероятно, от нее потребуют ответа на американскую инициативу. Впрочем, возможности помощи Штатам со стороны Токио ограничиваются конституцией.

Как пояснила сама Такаити, страна не может направить военный контингент из-за неопределенности статуса мин, установленных Ираном: непонятно, считаются ли они элементом атаки или уже «брошенным» оружием. Впрочем, государства обладает современными тральщиками, которые могут быть задействованы в рамках разминирования артерии.

Аналогичное давление ощущает и Сеул. Для президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена отказ от участия в американской миссии также чреват рисками для альянса, однако участие грозит протестами внутри страны. Китай, как отмечают аналитики, почти наверняка проигнорирует призыв Трампа, поскольку уже имеет собственное соглашение с Ираном о безопасности судов.

Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал «хваленый зонтик безопасности США» «дырявым». Он также подчеркнул, что «братским соседям» следует «изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль». В свою очередь, командование вооруженных сил Исламской республики заявило, что инициатива в конфликте на данный момент принадлежит Тегерану.

«Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете, восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

«Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт. «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник. «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

«Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – говорит Ткаченко.

Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота, добавляет военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по им удары с помощью беспилотников», – рассказывает эксперт. «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца таким образом значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

«Чтобы быть объективным добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте.

Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете, большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.