В Иране высказались по поводу инициативы по завершению конфликта

Тегеран, как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, будет приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому для страны завершению конфликта на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что ИРИ поприветствует любые инициативы и предложения исламских стран, которые направлены на укрепление единства между государствами региона и возвращение к миру - стабильной и безопасной обстановке на Ближнем Востоке.

«На данный момент нет конкретной инициативы по прекращению войны», - признал глава МИД Ирана в комментарии газете Al-Araby Al-Jadeed. В то же время Аракчи повторил слова иранского лидера:

«Мы поприветствуем любую региональную инициативу». Речь идет о той, что с точки зрения Тегерана «приведет к справедливому завершению войны».

Сегодня стало известно, что военные Ирана в ходе текущего конфликта с США и Израилем впервые использовали двухступенчатую ракету "Саджиль". Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что атакованы центры управления и принятия решений, связанные с израильскими воздушными операциями.