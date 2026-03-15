Эпштейн снабжал психотропами экс-посла Великобритании в США

Джеффри Эпштейн, скандально известный американский финансист, снабжал психотропами Питера Мандельсона во время его работы в правительстве, пишет Daily Mail.

Питер Мандельсон — британский политик. Последовательно занимал посты министра по делам Северной Ирландии, еврокомиссара по внешней торговле, министра по делам бизнеса и инноваций, Первого министра и Лорда-председателя Тайного совета, посла Великобритании в США. В сентябре 2025 года был отправлен в отставку.

По данным газеты, политика и дипломата отправили в отставку после того, как были опубликованы материалы по делу Эпштейна и стало известно о тесных связях Мандельсона с Эпштейном.

В частности, были получены сведения о том, что Мандельсон общался с финансистом с 2002 по 2014 год, и даже останавливался в особняке Эпштейна в то время, когда тот находился в тюрьме за совращение несовершеннолетней.

Среди документов есть электронное письмо Мандельсона от 2002 года, адресованное главе администрации премьер-министра Джонатану Пауэллу, в котором он просит организовать встречу Эпштейна с Тони Блэром.

В 2003 году Мандельсон написал Эпштейну письмо, в котором назвал его «лучшим другом». Судя по банковским выпискам, с 2003 по 2004 год Эпштейн перевел 54 750 фунтов стерлингов на счета, бенефициаром которых, как предполагалось, был политик.

В переписках с финансистом экс-посол Великобритании в США говорил: препараты (предположительно, «Ксанакс») — «это, конечно, хорошо, но нужен кто-то, на ком их можно использовать».

Газета напомнила, что Эпштейн подсаживал жертв на «Ксанакс», чтобы сделать их зависимыми и послушными.

Мандельсон, когда ещё находился на своём посту, неоднократно обращался к Эпштейну за лекарствами и «медицинскими консультациями». Тот организовывал для него уколы ботокса в Нью-Йорке, а также советовал принимать некоторые рецептурные препараты.

Также в файлах упоминалось, что в 2014 году Мандельсон «согласился стать «одним из основателей» организации по защите океана, основанной Гислен Максвелл и финансируемой Эпштейном.