Зеленский ввел санкции против 48 компаний из России, Ирана и Китая

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из РФ, Ирана и КНР. Власти Украины не раз вводили антироссийские санкции, однако они не имеют никаких практических последствий.

В тексте указа Зеленского, который опубликован на сайте его офиса, говорится о том, что в действие вводится решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 14 марта 2026 года о применении «специальных персональных экономических и других ограничительных мер».

Санкции, как уточняется, вводятся против 140 граждан РФ и Ирана. Кроме того, введенные специальные меры Киева направлены против 48 компаний из России, Ирана и КНР.

Санкции, вводимые украинскими властями, включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение официальных визитов, торговых соглашений, а также культурных обменов и научного сотрудничества. Кроме того, лиц, которые есть в санкционном списке, лишают всех украинских государственных наград.