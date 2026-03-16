Трамп сделал заявление о диалоге с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется диалог на дипломатическом уровне.

«Мы ведём переговоры, но я не думаю, что они уже готовы, хотя они подошли довольно близко (к заключению сделки. — RT)», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее в Bild писали, что военная операция США в Иране спровоцировала серьёзный раскол в администрации Трампа, разделив чиновников на сторонников вице-президента США Джей Ди Вэнса и сторонников госсекретаря Марко Рубио.