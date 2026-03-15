Токаев призвал не допускать двоевластия во всех странах

Во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия, заявил на брифинге президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет ТАСС.

Масштабный конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. США и Израиль нанесли удары по жилым домам, школам, спортивным комплексам, правительственным зданиям Ирана. В последующие дни удары продолжились.

КСИР в ответ нанес удары по американским базам на территории макрорегиона. В корпусе подчеркнули, что иранские военные не бьют по гражданской инфраструктуре. Вместе с тем, главы государств ряда стран обвинили Иран в атаках на промышленные площадки, НПЗ, порты, воздушные гавани.

Журналисты попросили главу государства раскрыть отношение Астаны к конфликту на Ближнем Востоке.

Токаев пояснил, что провел переговоры с представителями монархий Персидского залива, обсудил ситуацию в макрорегионе.

По его мнению, история с атаками на арабские страны связана с особенностями властной структуры в Иране.

С одной стороны, уточнил он, «это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой».

«Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад», — подчеркнул Токаев.

Глава государства заметил, что Астана проявляет неизменное уважение к культуре Ирана, самобытной истории, испытывает большие симпатии к иранскому народу.