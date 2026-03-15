Реакция Тегерана на призыв Трампа удивила Запад

Призыв американского лидера Дональда Трампа к странам, получающим нефть через Ормузский пролив, обеспечить безопасность этого пути вызвал, как пишет Die Welt, лишь ироничную реакцию Тегерана.

В материале говорится, что слова Трампа «иранское руководство высмеяло», назвав «криком о помощи».

Из-за операции США и Израиля против Исламской республики Иран судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это серьезно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в начале недели цены на нефть марки Brent приближались к 120 долларам за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 30%. Дорожает и газ, особенно в Европе: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.

В четверг новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Тегеран собирается использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.